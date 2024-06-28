Был страшный свист: в университете Харькова рассказали о российской атаке бомбами ФАБ 500. Фото

Несмотря на то, что бомбы российских военных преступников днем 27 июня в Харькове рухнули рядом с Национальным аэрокосмическим университетом им. Жуковского, сразу после отмены воздушной тревоги заведение работало, как обычно. Последствия российской атаки убрали, разбитые окна закрыли ОСБ-плитами и продолжили защиту диссертаций.

Видео дня

Как университет пережил атаку города ФАБ-500, рассказали и показали в ХАИ. По информации заведения, пострадал один корпус заведения, множество "битого стекла и разбитых окон", а в стене дыра от обломка бомбы.

"Бесконечная воздушная тревога. Это Харьков. Уведомления получают все харьковчане: "Заходит через Даниловку". Страшный свист, мощный взрыв. Телефоны, которые обрывают родные и знакомые. Все нормально. Мы живы. Пострадавших нет", – рассказали в университете.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-оккупанта впервые для ударов по Харькову использовали авиабомбу с модулем планирования и коррекции ФАБ-500. Эти ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые враг использовал раньше.

"Но это третий год войны. Отбой тревоги, все уже на местах, все работают слаженно, без паники и лишних эмоций. Бригады быстро снимают разбитые окна. Рядом руководство. Продолжается подсчет убытков и оценки масштабов восстановительных работ. Проходят ГСЧСники в полном снаряжении. кафедрой провожает их взглядом – у нас было шесть защит диссертаций, а на соседней кафедре пять", – рассказали в вузе.

Напомним, в Харькове 27 июня снова раздавались взрывы. Войска окупантов ударили по региону авиационными бомбами, одна из них повредила частные жилые дома возле высшего учебного заведения в облцентре, есть пострадавшие.

Причем днем 26 июня оккупанты также атаковали Харьковщину бомбами. В городе Дергачи Харьковского района в результате удара по частному сектору пострадали 12 человек, среди которых трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!