Войска РФ впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Фото и видео последствий

В четверг, 27 июня, войска страны-оккупанта впервые для ударов по Харькову использовали авиабомбу с модулем планирования и коррекции (ФАБ-500 с УМПК). Во время атаки пострадали пять человек.

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Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре. Ударом повреждены частные дома, корпуса и общежития вуза, а также здание ГСЧС.

Установлено, что сегодня, 27 июня, около 15:00 российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Предварительно атаки были нанесены с н.п. Майский Белгородской области РФ.

Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. Специалисты ГСЧС извлекли взрывное устройство и извлекают из двора неразорванный снаряд. В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он, к счастью, не пострадал.

Стоит отметить, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые враг использовал раньше.

Как отметил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, на месте атаки работают прокуроры и следственные полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Справка

ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС России, бывших советских республик и стран-заказчиков. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году, в форме, удобной для внутренней перевозки тяжелыми бомбардировщиками. Вверсия М-62 с низким сопротивлением в 1962 году была предназначена для наружной лафети истребителя-бомбардировщика. Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством моделей советских самолетов.

УМПК – это новая технология военных РФ. Это электронный модуль, крылья, подключаемые к авиабомбе. Туда задают координаты через спутник и выпускают из Белгородской области по координатам.

Напомним, в Харькове и районе днем в четверг, 27 июня, раздались взрывы. Войска Российской Федерации ударили по региону авиационными бомбами, одна из них повредила частные жилые дома возле вуза в облцентре, есть пострадавшие.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 26 июня оккупанты также атаковали Харьковщину КАБами. В городе Дергачи Харьковского района в результате удара по частному сектору пострадали 12 человек, среди которых трое детей.

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