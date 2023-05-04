В Херсоне оккупанты убили онколога, участвовавшего в ликвидации аварии на ЧАЭС

Во время массированного террористического обстрела деоккупированного Херсона 3 мая российские захватчики убили известного врача-онколога Александра Моргунова. Он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции 37 лет назад.

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В целом Моргунов спас жизнь тысячам украинцев, а его собственное забрало государство-агрессор Россия. О гибели врача сообщили на официальной Facebook-странице Херсонского областного онкологического диспансера в четверг, 4 мая.

Как пишут в пресс-службе учреждения, талантливый врач более 40 лет своей жизни посвятил медицине. 32 года он работал врачом-онкогинекологом, а затем стал заведующим гинекологическим отделением областного онкодиспансера.

Александр Моргунов провел тысячи операций и вылечил тысячи пациенток. Коллеги вспоминают его, как выдающегося профессионала, преданного своему делу, наставника молодежи и надежного товарища.

"Коллектив глубоко грустит по поводу этой непоправимой потери и выражает искренние соболезнования семье умершего. Светлая и вечная память", – говорится в сообщении.

Отметим, что 4 мая руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что в Херсоне возросло количество жертв после обстрелов российскими оккупантами – погибли 23 человека.

Двух жертв российской атаки, пострадавших в супермаркете "АТБ", медики не смогли спасти. По словам Толоконникова, один из умерших был врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая оккупанты совершили несколько обстрелов Херсона и области. Под огнем противника оказались гипермаркет "Эпицентр" и магазин "АТБ", железнодорожная станция.

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