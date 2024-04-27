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В Херсоне раздались взрывы: под ударом – прибрежная зона

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,7 т.
Противник ударил по городу Херсон

Российские оккупационные войска не перестают атаковать Херсон. В последний раз взрывы в облцентре прогремели утром 27 апреля.

Под вражеским обстрелом оказалась прибрежная зона города. Об этом рассказал глава Херсонской городской военной аминистрации Роман Мрочко.

В Херсоне раздались взрывы: под ударом – прибрежная зона

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Прибрежная зона под обстрелом. Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" – написал он.

В Херсоне раздались взрывы: под ударом – прибрежная зона

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в ходе двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: есть погибшие среди мирных жителей.

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