В Херсоне раздались взрывы: под ударом – прибрежная зона

Российские оккупационные войска не перестают атаковать Херсон. В последний раз взрывы в облцентре прогремели утром 27 апреля.

Под вражеским обстрелом оказалась прибрежная зона города. Об этом рассказал глава Херсонской городской военной аминистрации Роман Мрочко.

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Прибрежная зона под обстрелом. Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" – написал он.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в ходе двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: есть погибшие среди мирных жителей.