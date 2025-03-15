В Херсоне спасатели извлекли человека из-под завалов, несмотря на угрозу повторных обстрелов: фото с места

В субботу, 15 марта, в Херсоне российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удар по жилым кварталам города. Несмотря на угрозу повторной атаки, работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось извлечь из-под завалов человека.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "ГСЧС Украины". Мужчину передали медицинским работникам.

"Утром российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы города. Один из боеприпасов попал в частный дом, причинив частичное разрушение. Спасатели получили сигнал о том, что под завалами есть человек, подающий признаки жизни", – говорится в сообщении.

Работники ГСЧС сразу начали поисково-спасательную операцию, несмотря на опасность и высокий риск повторных ударов со стороны оккупантов.

К счастью, чрезвычайники оперативно разобрали обломки и добрались до пострадавшего. Мужчину эвакуировали и передали медикам.

Напомним, по мнению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, заморозка линии фронта в случае достижения соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня опасна. Это может закончиться распределением Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля российская армия атаковала Херсон, в результате погиб 37-летний работник критической инфраструктуры, выполнявший аварийно-ремонтные работы. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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