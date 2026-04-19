В Херсоне вражеский дрон попал в гражданский автомобиль: есть погибший

В неделю, 19 апреля, в одном из районов Херсона под утро вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате инцидента погиб человек, еще два человека пострадали .

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Спасателям, несмотря на сложную обстановку безопасности, удалось деблокировать тело погибшего.

"Сегодня утром в одном из районов города российский дрон попал в автомобиль. Несмотря на сложную обстановку безопасности, спасатели деблокировали тело погибшего водителя", – говорится в сообщении.

Российские атаки по Херсону

До этого армия России целенаправленно атаковала больницу в Центральном районе Херсона. В результате обстрела медучреждения пострадали четверо работников больницы.

Россияне для атаки применили беспилотник типа "Молния". Из-за атаки пострадали четверо работников больницы: 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет, медики получили взрывные травмы. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Недавно оккупанты начали сбрасывать на город новые мины, "замаскированные" под мусор. Они оснащены электронным управлением и комбинированным действием. Враг использует ее как для поражения людей, так и техники.

Время самоликвидации, если он включен, пока неизвестно. Мирных жителей Херсона призывают быть бдительными и не приближаться ни к каким посторонним предметам, которые даже на первый взгляд внешне не представляют никакой угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне. Тогда пострадали семь человек.

А за несколько дней до того россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в облцентре, убив женщину и ранив мужчину.

