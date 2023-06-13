В Херсонской области оккупанты вывозят награбленное из затопленных населенных пунктов, в Мелитополе угрожают родителям выпускников – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 26 боевых столкновений.

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За прошедшие сутки оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 июня.

В результате преступных действий россиян потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченковского Харьковской области уничтожены жилые частные дома. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома. В результате авиаудара по Авдеевке ранены гражданские люди, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

Ночью 13 июня Россия нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 – уничтожен украинскими защитниками.

В Кривом Роге зафиксировано попадание российской ракеты в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На полигонах Республики Беларусь продолжают находиться отдельные вооруженные силы РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи и Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Товстодубово, Сопич, Заруцкое, Горки, Белополье, Юнаковка, Запсилье и Степок Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелеча, Мороховец, Огурцово, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого на Харьковщине и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка в Луганской области, Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное и Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы, Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Времовка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобковое и Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников по поводу невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.

В Херсонской области российские захватчики активно вывозят награбленное имущество из затопленных населённых пунктов. В частности, в Голую Пристань, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным – бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск 90 квадратных километров наших территорий. Были деоккупированы семь населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги ночью 13 июня в Кривом Роге взрывы прогремели около 03:25. Глава военной администрации Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть. Также было громко в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах, а вокруг Киева силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнули несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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