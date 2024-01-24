В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, потому что 'должен был везти сына на осмотр в больницу': какое решение принял суд

Мужчину в Хмельницкой области приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свое решение он обосновал тем, что в тот день, когда его призвали, он должен был отправиться с сыном в больницу.

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Об этом говорится в приговоре Белогорского районного суда Хмельницкой области. Как отмечается, мужчину сочли годным к службе в армии в сентябре 2023 года.

После получения повестки на прибытие в воинскую часть, мужчина уклонился от призыва в армию. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и выразил раскаяние. Обосновывая свое отсутствие в ТЦК, он заявил, что не пришел из-за того, что должен был везти своего больного сына на медицинское освидетельствование в Хмельницкий. Мужчина выразил свою просьбу в суд, чтобы его строго не наказывали и дали возможность исправиться на свободе.

Суд подтвердил, что мужчина вместе со своей женой воспитывает 7-летнего сына, у которого диагностирован детский аутизм. Однако относительно свидетельств о том, что мужчина уклонился от мобилизации из-за того, что должен был вести сына к медикам, суд выразил критическое отношение.

По приговору суда, нет обоснований для освобождения обвиняемого от отбывания реального наказания, поскольку это не будет способствовать его исправлению и не отвечает общественному интересу в стране, противостоящей военной агрессии Российской Федерации. В таких условиях применение этой меры может послужить отрицательным примером для других лиц.

Обвиняемый признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области осудили дальнобойщика, пытавшегося вывезти своего 21-летнего сына за границу. Он хотел, чтобы таким образом тот избежал мобилизации.

Ранее сообщалось, что директор компании из Волыни помог уехать за границу 14 уклонистам и поплатился. По данным следствия, он вносил их в качестве водителей в систему "Шлях". Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.

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