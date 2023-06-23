newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Хмельницком из-за падения обломков ракеты эвакуировали жителей домов: подробности

Дарья Дурова
War
1 минута
2,2 т.
В Хмельницком части ракеты упали на город

В Хмельницком во время вражеской воздушной атаки в ночь на 23 июня остатки одной из ракет, сбитой ПВО, упали на улице близ жилых домов. Из-за этого жителей временно эвакуировали.

Видео дня

Об инциденте рассказала Хмельницкая ОГА (ОВА) в Telegram. Пресс-служба сообщила, что фрагменты российской ракеты упали у частного дома на одной из улиц областного центра. Детали о том, где конкретно это произошло, не публикуются.

В целях безопасности людей из частных домов вокруг места падения обломков пришлось эвакуировать.

По состоянию на 12:40 пятницы, 23 июня, работа взрывотехнических служб продолжалась.

"Проводятся работы по ликвидации остатков обломков. Ситуация под контролем. Просьба ко всем жителям – не паниковать и с пониманием отнестись к этой ситуации!" – призвали в областной государственной администрации.

В Хмельницком из-за падения обломков ракеты эвакуировали жителей домов: подробности

В Воздушных силах ВСУ ранее заявили, что в ночь на 23 июня войска Российской Федерации пытались атаковать военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски ракет оккупанты провели над Каспийским морем с самолетов стратегической авиации около полуночи. Было задействовано четыре вражеских Ту-95МС.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены нашей противовоздушной обороной. Большинство целей ликвидировали на Хмельнитчине.

Кроме того, воины воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью один БПЛА.

Результаты работы ПВО за ночь

Как писал OBOZREVATEL, в ГУР заявили, что РФ стала более активно применять ракеты "Кинжал", потому что надеется, что сбить их трудно. Вдобавок к этому, указанное вооружение страна-агрессор применяет как инструмент давления – не только на Украину, но и на другие европейские государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!