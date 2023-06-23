В Хмельницком из-за падения обломков ракеты эвакуировали жителей домов: подробности

В Хмельницком во время вражеской воздушной атаки в ночь на 23 июня остатки одной из ракет, сбитой ПВО, упали на улице близ жилых домов. Из-за этого жителей временно эвакуировали.

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Об инциденте рассказала Хмельницкая ОГА (ОВА) в Telegram. Пресс-служба сообщила, что фрагменты российской ракеты упали у частного дома на одной из улиц областного центра. Детали о том, где конкретно это произошло, не публикуются.

В целях безопасности людей из частных домов вокруг места падения обломков пришлось эвакуировать.

По состоянию на 12:40 пятницы, 23 июня, работа взрывотехнических служб продолжалась.

"Проводятся работы по ликвидации остатков обломков. Ситуация под контролем. Просьба ко всем жителям – не паниковать и с пониманием отнестись к этой ситуации!" – призвали в областной государственной администрации.

В Воздушных силах ВСУ ранее заявили, что в ночь на 23 июня войска Российской Федерации пытались атаковать военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски ракет оккупанты провели над Каспийским морем с самолетов стратегической авиации около полуночи. Было задействовано четыре вражеских Ту-95МС.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены нашей противовоздушной обороной. Большинство целей ликвидировали на Хмельнитчине.

Кроме того, воины воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью один БПЛА.

Как писал OBOZREVATEL, в ГУР заявили, что РФ стала более активно применять ракеты "Кинжал", потому что надеется, что сбить их трудно. Вдобавок к этому, указанное вооружение страна-агрессор применяет как инструмент давления – не только на Украину, но и на другие европейские государства.

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