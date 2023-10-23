В ход идут угрозы: разведка рассказала, сколько мужчин мобилизуют в России каждый месяц

Россия проводит на своей территории скрытые мобилизационные процессы, разными способами привлекая к войне против Украины примерно по 20 тысяч человек в месяц. Нередко россиянам, которые отказываются подписывать контракты, угрожают различными санкциями.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Эспрессо". Он сказал, что решения об очередной волне мобилизации в РФ "уже лежали на столе", но на такой шаг Кремль пока что не решился.

В частности, в Москве побоялись негативной реакции жителей центральных, столичных регионов. "Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому учитывают еще", – заявил сотрудник ГУР.

По данным украинской разведки, страна-агрессор продолжает применять рекрутинг среди заключенных, должников, других "неблагонадежных категорий населения".

"О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", – отметил Юсов.

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Замечена и новая форма пополнения оккупационных войск – "принудительное подписание контракта" с бывшими военными.

"Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", – сообщил Юсов.

По его словам, значительная часть оккупантов отправляется на "СВО" ради денег, а не "любви к родине". Для некоторых это способ спастись от проблем другого характера.

"Мобилизационный ресурс в РФ больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них много проблем и он точно не безграничен. Экономика РФ уже начинает ощущать нехватку, в частности, рабочей силы: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет усугубляться", – уверен представитель ГУР.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре этого года разведка Великобритании обратила внимание на то, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике России. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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