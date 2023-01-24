В Испании пообещали отремонтировать свои танки Leopard 2 для Украины за месяц – El Mundo

Испания могла бы отремонтировать свои танки Leopard в течение месяца для последующей передачи их Украине. Анонсированная в прошлом году передача 40 боевых машин не состоялась по причине их "неудовлетворительного состояния".

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Об этом пишет испанское издание El Mundo. Со ссылкой на собственные источники, журналисты сообщили, что в планах не только ремонт, но и модернизация имеющихся у Испании танков Leopard.

Согласно сообщению, в Испании якобы принято решение о ремонте и модернизации в течение месяца десятков немецких танков Leopard, хранящихся в законсервированном виде на складах в Сарагосе около 11 лет.

Как пишет издание, их ранее планировали переоборудовать в машины для инженерного подразделения испанской армии, но отказались от этой идеи из-за нехватки средств.

Когда в августе 2022 года зашла речь о передаче этой бронетехники украинской армии, испанские власти не стали этого делать, сославшись на "абсолютно плачевное состояние" упомянутых Leopard.

При этом, как пишет издание, несмотря на то, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил на прошлой неделе, что поставка Leopard "не обсуждается", стратегия Мадрида теперь заключается в том, чтобы вести переговоры "сдержанно" и "принимать решение, когда все будут единодушны".

"Испания всегда будет действовать так, как она делает сейчас, – в координации с остальными союзными странами", – цитирует El Mundo слова главы минобороны Испании Маргариты Роблес.

По данным издания, 15 февраля состоится министерская встреча НАТО, где, как ожидается, может быть принято решение о согласованном союзниками предоставлении Украине танков.

"Но время работает против Зеленского. К месяцу, который потребовался бы Испании для подготовки Leopard, нужно добавить время, необходимое для обучения военных: как минимум нужны командир, наводчик и механик-водитель, а время обучения может длиться до трех месяцев. Помимо танков, для формирования бронетанковой части нужны саперные машины и другие материалы", – отмечают авторы публикации.

Испанские инструкторы могли бы начать обучать украинских военных использованию танков Leopard в Латвии, там находятся 6 принадлежащих Испании танков этого типа, входящих в миссию НАТО. Однако подобного запроса, согласно заявлению минобороны Испании, от Украины не поступало.

Напомним, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что предстоящие решения о поставках оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. Ранее немецкое правительство отмечало, что передаст Украине танки Leopard 2 только после того, как Вашингтон передаст Abrams.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии о танках Leopard, хотя министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не принял решения по этому поводу, поскольку планирует проверить собственные запасы.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства. Решение Берлина может быть озвучено вечером 25 января.

К вечеру 24 января сразу два зарубежных издания заявили, что Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Шольца. Речь якобы идет о "значительном количестве" танков Abrams M1.

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