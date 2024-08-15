'В истории не было ни одного случая': Хара объяснил, почему у российско-украинской войны есть мало шансов завершиться дипломатическим путем

Украина планирует провести в этом году второй Саммит мира с лидерами государств для достижения справедливого мирного урегулирования конфликта. Между тем Китай вместе с Бразилией предложил альтернативный план, фактически предусматривающий заморозку войны на условиях, не выгодных Украине.

Эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил мнение, что Китай, стремящийся показать себя беспристрастным посредником, действует в своих собственных интересах. По его словам, китайская миротворческая риторика не ведет к справедливому и устойчивому миру и противоречит ключевым интересам Украины.

Александр Хара также отметил, что он в общем-то скептически относится к возможности завершения войны дипломатическим путем.

"В истории не было ни одного случая, когда геноцидная война могла быть прекращена дипломатическими усилиями и переговорами. Совершенно отчетливо видно и понятно, что российский диктатор Путин верит в то, что он может переломить Украину на поле боя. Во-вторых, он ожидает изменения внешнего политического курса в окружении Украины, прежде всего, это выборы в Соединенных Штатах", – заявил эксперт.

Видео дня

Он отметил, что Путин рассчитывает на то, что в случае прихода к власти в США Трампа европейские партнеры Украины могут снизить уровень поддержки нашего государства. Это дало бы российскому диктатору возможность навязать Украине условия, которые завершили бы войну или по крайней мере приостановили ее на российских условиях.

Украинский мирный план предполагает только соблюдение международного права. По мнению эксперта, миротворческие усилия Украины направлены на укрепление украинского мирного плана в информационном пространстве. В то же время Китай, фактически являющийся союзником РФ, пытается препятствовать этим стремлениям.

"Если мы посмотрим на сущность их совместного плана с Бразилией, то он начинается не с территориальной целостности Украины, а с деэскалации. Затем второй пункт – прямой диалог между сторонами, соответственно Украиной и РФ, и созыв мирной конференции, то есть такого органа, который бы мог решить не только вопросы войны Украины и России, но и очень важные для Китая. Далее идут общие призывы, что атаки на гражданское население, инфраструктуру являются недопустимыми. Следующее – неиспользование оружия массового уничтожения, как будто в Украине оно есть и Украина когда-то хотя бы намекала, что она собирается что-то такое использовать и преодоление изоляции блочного противостояния.

Понятно, что в таких условиях заморозки конфликта и начала прямых переговоров эти их пункты точно не ведут к устойчивому справедливому миру, основанному на нормах и принципах международного права", – добавил Хара.

Он отметил, что Китай пытается представить себя как беспристрастного посредника, но на самом деле это не так, поскольку Пекин только увеличивает торговлю с РФ и снабжает товарами двойного назначения. Китай стремится использовать войну в Украине для урегулирования своих отношений с ключевыми торговыми партнерами, такими как ЕС, и сохранить инвестиции ведущих стран в свою экономику. Параллельно с этим он хочет получить лавры посредника, чтобы использовать их для собственных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный из российской колонии в результате обмена заключенными между РФ и Западом, опроверг свои слова о том, что Украине нужно садиться за стол переговоров со страной-агрессорской Россией. Он призвал российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска из Украины.

Ранее президент России Владимир Путин снова пожаловался на Киев, обвиняя его в отказе от мирных предложений Москвы. Он также повторил свои любимые тезисы о "западных хозяевах", которые якобы "используют украинцев для войны с Россией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!