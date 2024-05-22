В ISW объяснили, что стоит за бряцанием ядерным оружием РФ, и указали на ошибку Запада

Кремль продолжает бряцать своими ядерными "саблями" перед важными политическими дискуссиями на Западе с целью влияния на политиков, принимающих решение. В то же время, ограничительная политика Европы и США серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что 21 мая Минобороны России объявило о начале первого этапа тактических учений с применением ядерного оружия. Также запланировано обучение с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Аналитики отметили, что известный кремлевский блогер напрямую связал российские учения по тактическому ядерному оружию с попытками Кремля повлиять на принятие решений на Западе. В частности, речь идет о недавних дискуссиях по ограничениям на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для поражения военных целей в России.

В ISW подчеркнули, что это подтверждает их оценку того, что российские испытания тактического ядерного оружия являются частью кампании Кремля по рефлексивному контролю – ключевому элементу российского инструментария гибридной войны.

"Это тактика, опирающаяся на формирование противника посредством целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно прибег к действиям, выгодным России", – пояснили аналитики.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью, россияне пользуются тем, что Запад запрещает ВСУ наносить удары по территории РФ, и запускают оттуда авиабомбы, а также начинают наступление на наши земли.

"ISW продолжает оценивать, что политика США и Запада, ограничивающая способность ВСУ наносить удары по военным целям в России, серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любой зоне вдоль международной границы, где российские войска могут решить провести наступательные операции в будущем", – говорится в аналитике.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия решила в одностороннем порядке сдвинуть границы с Финляндией и Литвой в Балтийском море. РФ намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

– В Вашингтоне назвали заявления РФ о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия "безответственной риторикой". Однако США заявили, что пока не видят признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!