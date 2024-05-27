В ISW оценили темпы производства снарядов в России и объяснили позицию Кремля по переговорам с Украиной

Страна-террорист Россия в течение 2024 года планирует произвести в три раза больше артиллерийских снарядов, чем Запад. В то же время российские снаряды испытывают проблемы с контролем качества, а украинская артиллерия более точна и надежна в бою.

Российские производители, вероятно, смогут изготовить и отремонтировать 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2024 году по сравнению с 1,3 миллионами артиллерийских снарядов, которые США и Европейские страны будут коллективно производить. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Производство одного 155-мм снаряда стандарта НАТО обходится западным странам примерно в 4000 долларов, тогда как производство одного 152-мм снаряда обходится России примерно в 1000 долларов. Однако в докладе экспертов не уточняется, объясняет ли сравнение долларовой стоимости цены производства одного снаряда разницу в паритете покупательной способности между западными странами и Россией.

Украинские и западные официальные лица и даже российские пропагандисты заявляли, что украинская артиллерия более точна, чем российская несмотря на то, что поставки российской артиллерии значительно превосходят по численности украинские силы. В РФ недавно жаловались, что количество пороха в российских артиллерийских снарядах сильно различается, из-за чего артиллерийские системы часто выходят из строя.

В марте Королевский институт вооруженных сил сообщил, что Россия имеет в своих запасах около трех миллионов старых артиллерийских боеприпасов, но большая их часть находится в плохом состоянии. Другие западные аналитики также считают, что нынешнее внутреннее производство боеприпасов в России недостаточно для войны на Украине, поэтому РФ, скорее всего, продолжит полагаться на поставки от партнеров.

Также в ISW заявили, что Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной. Кремлевская пропаганда продвигает информационные операции, направленные на то, чтобы подтолкнуть Запад к уступкам в отношении суверенной территории и народа Украины.

РФ не считает действительными какие-либо соглашения, заключенные ею с Украиной с 2014 года. Аналитики подчеркнули, что страна-агрессор, вероятно, не будет уважать любые будущие соглашения, которые она заключит с нынешним украинским правительством, включая любое возможное будущее урегулирование путем переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность временного приостановления огня на фронте для проведения переговоров с Россией. По его словам, после прямой договоренности с диктатором Владимиром Путиным еще во времена АТО враг отправлял к линии фронта тренироваться снайперов из Сирии, которые убивали украинских защитников, а также использовал "перемирие" для "ползучей оккупации", шаг за шагод подтягивая тяжелую технику.

По данным Reuters, Путин хочет завершения войны в Украине, но при условии, что Киев признает "границу", по которой сейчас проходит линия фронта. По мнению главы Кремля, успехов российских оккупантов в войне достаточно, чтобы "продать" победу россиянам, к тому же он не хочет дополнительной и непопулярной мобилизации.

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