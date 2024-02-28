В ISW оценили угрозу для Украины от Приднестровья и указали на последствия провокации РФ с пролетом дрона над территорией Молдовы

Происходящее в сепаратистском регионе Молдовы, Приднестровье, вряд ли несет военную угрозу для Украины. Однако последние события с высокой вероятностью окажут влияние на перспективы европейской интеграции самой Молдовы.

И полет российского беспилотника в небе над Молдовой в ночь на 27 февраля имеет последствия для суверенитета этой страны значительно больше, чем несет угрозы для Украины. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

По данным украинской стороны, в разгар очередной дроновой атаки на Украину в ночь на 27 февраля российские беспилотники залетели в воздушное пространство Молдовы. Министерство обороны Молдовы это отрицает.

В то же время, добавляют в ISW, российские силы, продолжающие находиться в Приднестровье, не могут создать серьезную военную угрозу для Украины, если не получат подкреплений. А их Россия, похоже, не способна переправить в этот сепаратитский регион быстро и в серьезных масштабах.

"ISW не наблюдает никаких четких признаков российских военных подготовок к вмешательству в Приднестровье или Молдову в целом. Полет беспилотника над воздушным пространством Молдовы имеет больше прямых последствий для суверенитета Молдовы, чем для безопасности Украины", – отметили в ISW.

Также в ISW заявили, что пересмотрели предыдущий прогноз относительно запланированного на 28 февраля конгресса "депутатов" Приднестровья, связанного с обсуждением экономической политики Молдовы, в частности, вступивших в силу с 1 января текущего года изменений в Таможенный кодекс страны.

22 февраля аналитики ISW спрогнозировали, что верхушка сепаратистов Приднестровья может призвать к проведению референдума по присоединению к России во время Конгресса депутатов Приднестровья, чтобы поддержать российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.

Свой прогноз аналитики аргументировали тем, что в последний раз такое мероприятие в Приднестровье проводилось в марте 2006 года. Тогда так называемые депутаты приняли решение о проведении референдума по независимости анклава с прицелом на дальнейшее присоединение к России. Тот съезд так же состоялся на фоне таможенных нововведений: тогда Украина ввела для Приднестровья новые таможенные правила.

"Хотя референдум получил преимущественную поддержку населения в 2006 году, ни Россия, ни Приднестровье не разработали правовые механизмы для аннексии", – добавили в ISW.

В настоящее время Молдова изменила свой Таможенный кодекс, чтобы согласовать его с правилами ЕС: это было одним из условий, которые должна была выполнить страна на пути к членству в Евросоюзе.

"Ранее Молдова освободила приднестровские предприятия от уплаты пошлины правительства Молдовы за приднестровский импорт из ЕС и экспорт в ЕС и позволила приднестровским предприятиям уплачивать пошлины правительства Приднестровья. Приднестровье отреагировало на изменения от января 2024 года, которые требовали от приднестровского бизнеса платить обязательные сборы правительству Молдовы, увеличив налоги для около 2000 молдавских предприятий в Приднестровье, но президент Приднестровья Вадим Красносельский 24 февраля заявил, что таможенные платежи в бюджет Приднестровья все равно уменьшились на 18 процентов с начала 2024 года", – отмечено в материале.

И здесь в игру вступают основные игроки Приднестровья с разными экономическими и политическими интересами. По данным проекта критических угроз Американского института предпринимательства, Приднестровье является мафиозным образованием, которым руководит Виктор Гушан, чья компания Sheriff Enterprises контролирует большую часть экономики Приднестровья и получает значительную часть государственных расходов этого региона.

"Предприятия Гушана были сильно ориентированы на ЕС после того, как Молдова подписала торговое соглашение с ЕС в 2014 году, которое гарантировало беспошлинный доступ к рынкам ЕС. Предприятия Гушана также выиграли бы от возобновления хороших украинско-приднестровских отношений, поскольку Приднестровье импортировало и экспортировало большинство своих товаров через Украину, пока Украина не закрыла эти границы в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России – факты, которые дали бы Гушану веские основания противостоять присоединению Приднестровья к России по экономическим причинам", – отметили аналитики, добавив, что чиновники ЕС уже заявляли, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу без Приднестровья.

Поэтому, считают в ISW, Гушан может отдать предпочтение западноориентированной Молдове, в которой Приднестровье пользуется специальными налоговыми исключениями, а не аннексии Россией или членству Молдовы в ЕС без Приднестровья.

"Однако Молдова вряд ли отменит изменения в таможенном кодексе, учитывая ее нынешнее обязательство вступить в ЕС. Таким образом, расчет Гушана сложный, и его преимущества пока неясны", – говорится в сообщении.

И Россия текущую ситуацию в Приднестровье может попытаться использовать в своих интересах. Аналитики предполагают, что упомянутый Гушан, по всей вероятности, конкурирует с приднестровским министерством государственной безопасности (де-факто, отделом на месте российской ФСБ, получающей приказы из Кремля).

"Граждане обоих регионов Молдовы, находящиеся под влиянием России — Приднестровья и Гагаузии, активно недавно протестовали против нового Таможенного кодекса Молдовы. Россия может попытаться использовать внутреннюю оппозицию молдавской политике, чтобы посеять нестабильность в Молдове и задержать вступление Молдовы в ЕС", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW предупредили, что РФ готовит новое наступление в Украине. Он может начаться в конце мая или летом. Аналитики предполагают, что Россия, вероятно, сможет определить время, место и масштаб своих будущих наступлений, если ВСУ перейдут в активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, тем самым уступив стратегическую инициативу агрессору.

Однако ВСУ могут прекратить усилия агрессора, если у них будет достаточно ресурсов – как для обороны, так и для собственных штурмовых действий.