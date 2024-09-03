В каких случаях могут мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Во время войны некоторые украинцы, имеющие право на отсрочку, все равно могут быть мобилизованы на общих основаниях.

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Такой вариант возможен, если человек должным образом не оформил документы для отсрочки. Об этом на брифинге заявил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда.

По его словам, отсрочка от призыва предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. В то же время представитель ТЦК предупредил, что наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что человек не может быть мобилизован.

Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен собрать необходимые документы, определенные постановлением Кабинета Министров №560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации", лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете и подать документы на комиссию, созданную в ТЦК. После этого человек получает решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Напомним, с сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом. Гражданам призывного возраста и дальше будут вручать повестки. Кто имеет право на отсрочку и кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" ожидается появление функции автоматической подачи заявления на отсрочку. В первую очередь ею смогут пользоваться лица, имеющие троих детей или опекунов; люди с инвалидностью.

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