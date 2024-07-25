В каких случаях мужчины могут потерять уже имеющуюся отсрочку от мобилизации: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Некоторые категории украинцев могут получить отсрочку от мобилизации.

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Однако после вступления в силу изменений в законодательстве некоторые категории военнообязанных мужчин лишатся права на освобождение от призыва. OBOZ.UA выяснил, в каких случаях мужчины могут потерять уже имеющуюся отсрочку от мобилизации.

Согласно действующему закону №3633-IX, некоторые военнообязанные граждане Украины не смогут получить отсрочку от мобилизации с 1 августа 2024 года.

В законе говорится, что право на отсрочку не имеют такие категории украинцев:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);

лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

некоторые мужчины, ухаживающие за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других невоеннообязанных трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно годный" – из-за отмены такой категории (если военно-врачебная комиссия признает мужчину годным);

мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (согласно действующему закону, все медицинские заключения ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 надо подтвердить, пройдя повторный медосмотр);

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Кроме того, согласно новому законодательству, мужчины могут потерять уже имеющуюся отсрочку от мобилизации. Право на отсрочку подлежит аннулированию при ряде обстоятельств.

В каких случаях мужчины могут потерять уже имеющуюся отсрочку:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания или его отмены (при бронировании);

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований (при бронировании);

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом (в случае бронирования);

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации (в случае бронирования);

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации (в случае бронирования).

Напомним, Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах государства задержаны более 10 организаторов соглашений, среди них – должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий.

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