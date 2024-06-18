В каких случаях возможна принудительная доставка военнообязанных в ТЦК: в Нацполиции дали разъяснение

Сотрудники Национальной полиции могут принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП в случае правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет, в частности, о нарушении правил военного учета и нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Об этом говорится в ответе Департамента превентивной деятельности Нацполиции на запрос OBOZ.UA. В ведомстве напомнили, что полиция действует исключительно в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Это предусмотрено частями 1 и 4 статьи 8 закона "О Национальной полиции".

В то же время , во время действия военного положения полиция действует с учетом ограничений прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юрлиц, определяемых в соответствии с Конституцией и законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Согласно части 5 статьи 24 закона "О Национальной полиции", по обращению ТЦК и СП, органов СБУ или разведывательных органов Украины органы и подразделения полиции принимают участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, а также осуществляют административное задержание и доставление в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, указали в Нацполиции.

"Вместе с этим частью первой статьи 30 закона о Нацполции предусмотрено, что полиция для выполнения возложенных на нее задач принимает меры реагирования на правонарушения, определенные Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным процессуальным кодексом Украины, на основании и в порядке, определенных законом", – сообщили в Нацполиции.

Согласно части второй настоящей статьи полиция для охраны прав и свобод человека, предотвращение угроз публичной безопасности и порядка или прекращение их нарушения также применяет в пределах своей компетенции полицейские превентивные меры и меры принуждения, определенные этим законом.

В то же время, статьей 42 закона о Нацполиции предусмотрено, что полиция при исполнении полномочий уполномочена применять меры принуждения, в частности, физическое влияние (силу) и применение специальных средств.

Порядок применения силы определен статьей 44 Закона, при этом частью второй настоящей статьи предусмотрено, что полицейский обязан письменно уведомить своего руководителя, а тот обязан сообщить прокурору о нанесении лицу телесных повреждений вследствие применения физической силы.

Порядок применения спецсредств определен статьей 45 закона о Нацполиции, а частью шестой указанной статьи определено, что полицейский обязан в письменной форме сообщить своему руководителю о применении к лицу спецсредства.

Если полицейский причинил лицу ранения или увечья в результате применения спецсредства к лицу, руководитель такого полицейского обязан немедленно сообщить об этом соответствующему прокурору.

Вместе с этим в Нацполиции заявили, что в соответствии с Положением о Департаменте главной инспекции и соблюдении прав человека Нацполиции, утвержденным Приказом Нацполиции Украины от 16 мая 2023 года № 400, задачей этого департамента, в частности, является обеспечение реализации в органах (подразделениях) полиции принципа соблюдения прав человека при применении полицейских мер.

Как сообщал OBOZ.UA, во время мобилизации военнообязанные должны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестке. Если не появляются в ТЦК по повестке, их действия квалифицируются как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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