В Киеве много попаданий: карта пролета ракет и дронов во время атаки РФ на Украину в ночь на 9 января

В ночь на 9 января российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Украину. Основным направлением удара стала украинская столица.

В Киеве зафиксировано много попаданий, энергоинфраструктура получила серьезные повреждения, известно о погибших и раненых гражданских. Карту маршрутов вражеских ракет и дронов опубликовал Telegram-канал "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов".

Что известно

Ночью россияне запустили по Украине десятки ракет и сотни ударных дронов. Подавляющее большинство из них летели на Киев, а также на Киевскую область.

"Враг нанес массированный комбинированный удар по Киеву. Применено около 30-35 ракет и сотни "Шахедов". Цель атаки — ВПК, энергетическая инфраструктуры и гражданские дома", – указано в сообщении.

В столице в результате атаки фиксируются многочисленные прилеты.

"В Киеве много попаданий, энергетическая инфраструктура довольно серьезно повреждена, есть погибшие гражданские и раненые", – пишет мониторинговый канал.

Кроме того, ракетой россияне ударили по Львову/пригороду облцентра. Поражена критическая инфраструктура.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на пятницу Россия устроила масштабную атаку на Украину.

По состоянию на 7 часов утра было известно о по меньшей мере четырех погибших в Киеве, среди них медик, а также 24 пострадавших. В частности, ранены спасатели и медицинские работники, прибывшие на помощь людям после удара войск РФ по многоэтажке в Дарницком районе: по дому россияне ударили повторно.

В столице из-за российской атаки начались перебои с теплоснабжением и горячей водой, метро курсирует с изменениями.

Тем временем на Киевщине последствия вражеских ударов фиксируются в трех районах. В одном из них сотрудники ГСЧС из-под завалов спасли семью с пятилетним ребенком. Все четверо спасенных госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!