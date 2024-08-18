В КНДР обвинили Украину в терроре из-за операции на Курщине и пообещали стоять с РФ

Северокорейский диктаторский режим, который снабжает Россию боеприпасами и ракетами для убийства украинцев, отреагировал на ситуацию в Курской области. В КНДР выдали, что операция ВСУ является "непростительным актом террора".

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Также Пхеньян заявил, что операцию на Курщине курируют Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Северная Корея пообещала поддерживать Россию в ее стремлении "защитить свой суверенитет". Также пропагандисты КНДР назвали операцию ВСУ в Курской области "результатом антироссийской конфронтационной политики США". При этом Пхеньян выдал, что боевые действия в Курской области якобы приближают Третью мировую войну.

"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны режима Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии и террора", – заявили в МИД Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику в одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

Также в ISW ранее отмечалось, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на оказание летальной помощи ее армии для использования против Украины. На сегодняшний день Пхеньян уже передал оккупантам миллионы снарядов, а Тегеран – множество "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, международные санкции вынудили Россию и Северную Корею теснее сотрудничать, создавая своеобразную дружбу двух изгнанников. Для лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и кремлевского диктатора Владимира Путина эта дружба является прорывом в международной изоляции.

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