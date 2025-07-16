В Коблево Николаевской области сдетонировала мина на побережье: что известно

Утром 16 июля на побережье Черного моря в Николаевской области сдетонировала мина. Инцидент произошел в селе Коблево.

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Вследствие происшествия сообщалось о пострадавшем мужчине, но позже информацию опровергли. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По информации ОВА, о детонации мины сообщили экстренные службы. Ким уточнил, что взрыв произошел на побережье в селе Коблево.

Изначально стало известно, что ранения получил один мужчина. В ОВА не сообщали, какой степени тяжести травмы у него диагностированы. Однако позже местные власти эту информацию опровергли.

"Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что с утра произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина. Уточняем", – написал глава ОВА.

Спустя некоторое время Ким проинформировал, что в результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения не связанные с этим взрывом. Предварительно, причиной детонации на побережье стало дикое животное.

Напомним, в ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу. Надранок в городе были слышны взрывы, зафиксированы прилеты в объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под вражескими ударами также оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Кроме того, в Харькове прогремело 17 взрывов. Захватчики попали в предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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