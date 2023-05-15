В Конгрессе США появился документ о победе Украины: генерал пояснил, что это значит

Проект резолюции Конгресса США, посвященный победе Украины в войне с Россией, является формализацией позиции главного союзника нашей страны, а также должен стать сигналом для Китая. Это шаг в поддержку мирного плана, сформулированного Украиной.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж. "Этот план не только должен быть проголосован и получить поддержку на Генассамблее ООН, но и принят как практическая программа действий на базе ООН и стать обязательным для исполнения всеми странами-членами ООН, которые поддержали эту резолюцию. А это 142 страны", – подчеркнул он.

Генерал напомнил о том, что позиция в отношении того, что должна представлять собой победа в Украине, уже неоднократно озвучивалась представителями Республиканской и Демократической партий США. Она звучала и из уст главы США Джо Байдена и ряда официальных лиц Соединенных Штатов.

В то же время Маломуж обратил внимание на то, что "в чем-то этот пакет созвучен с нашим планом мира, озвученным президентом Зеленским".

"Я считаю, что это еще один позитивный шаг – политический, дипломатический – в отношении поддержки позиции Украины и ее мирного плана. Это сигнал не только всем союзникам нашей страны, но и другим, в частности, Китаю и Индии, что такой формат должен быть принят", – заявил он.

Генерал убежден в том, что модель победы Украины, сформулированная в США, должна функционировать, прежде всего, через структуру Организации Объединенных Наций. Он добавил, что "более решительные посылы" в отношении мирного плана должны прозвучать от администрации США и лично от президента Байдена.

Напомним, 25 апреля в Конгрессе США был зарегистрирован проект резолюции, посвященный победе Украины. В нем, в частности, говорится о том, что США выступают за восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, выплату репараций нашей стране и помощь в ее послевоенном восстановлении, а также привлечение к ответственности лидеров страны-агрессора России.

Как писал OBOZREVATEL, экс-президент США Дональд Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина, развязавшего кровавую войну против Украины, военным преступником. Он заявил, что якобы войну можно закончить в течение 24 часов.