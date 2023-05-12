Генерал Маломуж: ВСУ для победы нужны три 'серебряные пули'. Интервью

На сегодня украинская армия получила от западных союзников порядка 95% вооружений и техники, необходимых для успешного стратегического наступления. Тем не менее, остаются еще три важных составляющих – "серебряных пуль" – необходимых украинским защитникам, чтобы победить армию страны-террориста России. Это высокоточные ракеты дальностью 300 километров, отдельные виды бронетехники, а также достаточное для наступления количество боеприпасов. Кроме того, важно усиление позиций Украины в небе, и вопрос поставки истребителей F-16 постепенно решается.

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Армия оккупанта по объективным причинам не может прекратить бои за Бахмут, но этот участок фронта может быть использован украинской армией для отвлечения сил и средств врага от основных направлений удара в ходе наступления. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

– Спикер командования армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл заявил, что Украина получил порядка 600 видов вооружений от своих союзников, при этом пока использована не все. По его словам, "серебряная пуля" – это готовность украинцев использовать все эти 600 систем, имеющихся в наличии. Согласны ли вы с тем, что сегодня для успешного наступления достаточно той помощи, которую Украина уже получила? И что, по-вашему, можно назвать "серебряной пулей" - залогом нашей победы?

– Прежде всего, я хочу сказать, что действительно мы получили порядка 95% требуемых вооружений, техники и боеприпасов, которые обещали наши союзники. Три последних "Рамштайна" были посвящены как раз этому. Единственные вопросы были с логистикой и некоторыми техническими моментами, связанными с тем, что страны НАТО и некоторые другие хотели бы, чтобы та техника и вооружения, которые они отдают, пошли на ротацию, то есть были бы заменены на более новые образцы. Поэтому был определенный торг.

Действительно, Украина получила порядка 600 видов вооружений. Но еще есть решающие моменты, которые очень важны. Это то, о чем известно из открытых источников – переговоры о поставках высокоточных ракет британского производства, которые могут бить на 300 километров, например, ATACMS. В какой-то степени это можно назвать той самой "серебряной пулей".

Нам нужны ракеты, которые будут бить на 300 километров, уничтожать все огневые цели, аэродромы, склады боеприпасов, движущиеся резервы на дальних подходах к фронту. Это очень важно.

Второй важный фактор – это поставки бронетехники. В большинстве она уже произошла, остались отдельные единицы. Третья составляющая – боеприпасы в объеме порядка миллиона штук. Европа долго тянула с решением этого вопроса, хотя мы получаем боеприпасы и от других стран. Наконец, несколько дней назад было принято позитивное решение. Когда мы говорим о проведении активных боевых действиях и наступательной операции, важно, чтобы запасы боеприпасов пополнялись системно.

Хотя если говорить в целом, то "серебряная пуля" - это совокупность новейшего вооружения техники, высокоточных боеприпасов и очень эффективных действий подготовленных системно Вооруженных сил Украины, очень нестандартных и многоплановых.

– На протяжении долгого времени союзники Украины не могли прийти к четкому пониманию того, что такое победа нашей страны в войне с Россией. И вот, наконец, в Конгрессе США представили проект резолюции под названием "Победа Украины", в которой говорится о необходимости возвращения границ Украины к состоянию на 1991 год и об ответственности путинского режима. По вашему мнению, насколько это важно для Украины?

– Я считаю, что это просто формализация позиции США, поскольку подобную позицию, но более широкую в отношении победы высказал и президент США Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен, и руководство Пентагона. Это их официальная позиция – комплекс действий, связанных не только с восстановлением территориальной целостности Украины, графиком вывода оккупационных войск, но и с проведением многих других мероприятий, в частности, репараций. В чем-то этот пакет созвучен с нашим планом мира, озвученным президентом Зеленским.

Я считаю, что это еще один позитивный шаг – политический, дипломатический – в отношении поддержки позиции Украины и ее мирного плана. Это сигнал не только всем союзникам нашей страны, но и другим, в частности, Китаю и Индии, что такой формат должен быть принят.

Эта модель работает на уровне ООН, а Украина – член ООН, признана в рамках своих границ, включая большой Договор с Россией, в котором также признаются границы Украины.

Но думаю, должны быть более решительные посылы в отношении мирного плана, прежде всего, от администрации США, от Байдена. Этот план не только должен быть проголосован и получить поддержку на Генассамблее ООН, но и принят как практическая программа действий на базе ООН и стать обязательным для исполнения всеми странами-членами ООН, которые поддержали эту резолюцию. А это 142 страны.

– Последуют ли за такими политическими шагами новые шаги по оказанию военной помощи нашей стране, в частности, дадут ли истребители F-16?

– Я думаю, что это общий сигнал, потому что ряд демократов и республиканцев уже давно ставят вопрос перед администрацией о поставках в Украину F-16. Принятие этой резолюции станет знаком базовой позиции Конгресса, которая позволит реализовать и определенные механизмы восстановления суверенитета нашей страны.

А механизмы предусматривают эффективную поддержку Украины в военном формате, предоставление высокоточного вооружения и, конечно, истребителей. Но реальные программы по поставкам F-16 – это второй этап, который сейчас активно лоббируется нашей дипломатией и военными. Очень хороший знак, что переговоры по F-16 начали Нидерланды совместно с Британией и США.

Это определенный конкретный шаг. Фактически отрабатывается механизм поставки F-16. Необходимо формальное согласие США, но мы видим, что постепенно все сходится.

– Последний вопрос о ситуации на востоке нашей страны, в том числе в Бахмуте. В Институте изучения войны увидели признаки того, что украинская армия провела успешные ограниченные контратаки вблизи Бахмута. С другой стороны, хозяин "Вагнера" Пригожин заявил о том, что якобы его ЧВК оставляет эту горячую точку. Действительно ли враг может оставить попытки взять Бахмут, чтобы сосредоточиться на противодействии ВСУ по всей линии фронта?

– В настоящее время, конечно, никто не оставит Бахмут, потому что для Путина это момент истины. Песков заявил о том, что оккупанты намерены захватить этот населенный пункт и далее проводить свою "специальную военную операцию". Поэтому и Пригожин со своей ЧВК "Вагнер" не посмеет выйти оттуда, и ему об этом четко сказали. Мало того, свои пять копеек вставил и Кадыров, который менторским тоном заявил, что "мы проконтролируем старшего брата".

Но и сама модель обеспечения обороны не позволяет им делать это, потому что они входят в систему действий вооруженных сил РФ, за ними закреплен участок. Какими бы ни были потери, кто бы ни отходил, Бахмут является приоритетным для Путина. "Вагнеры" смогут выйти из Бахмута только в случае новых форматов командования, возможно, ротации. Но сейчас такого не просматривается.

Еще один момент – там терпят поражение отдельные подразделения, которые уже не раз поддавались нашим атакам, отступали и даже были частично уничтожены. Это говорит о том, что украинская армия имеет определенные успехи в контратаках. Это демонстрирует эффективность ВСУ и подрывает позиции "вагнеровцев".

Единственный правдивый факт, о котором сказал Пригожин – это то, что оголяются фланги. Это значит, что по "вагнеровцам" можно наносить более эффективные удары с флангов, которые и так несут огромные потери.

Поэтому, думаю, что мы и дальше будем эффективно оборонять это направление, уничтожать и "вагнеровцев", и более подготовленные вооруженные группировки России. А в перспективе – это направление контрнаступления или сдерживания и отвлечения врага, чтобы мы начали более мощную наступательную операцию уже по другим стратегическим направлениям и участкам.