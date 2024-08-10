В Константиновке при ударе армии России по ТЦ погиб полицейский Максим Кислюк. Фото

В результате ракетного удара по торговому центру в Константиновке Донецкой области 9 августа погиб полицейский Максим Кислюк. К моменту прилета он находился в наряде.

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Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. 36-летний Максим Кислюк был инспектором сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции.

Вследствие ракетных обстрелов лейтенант полиции получил смертельное ранение.

Максим Кислюк служил добросовестно и предан до последнего дня своей жизни, рассказали в Нацполиции.

Он был жизнерадостным и всегда готов прийти на помощь людям.

Службе в органах внутренних дел Максим Кислюк посвятил 15 лет.

У полицейского остались родители, жена, дети.

"Руководство и личный состав Национальной полиции Украины скорбит по непоправимой потере и выражает искренние соболезнования родным погибшего. Навсегда в наших сердцах. Навсегда в строю. Светлая память", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, около 11 часов дня 9 августа враг запустил ракету Х-38 по супермаркету в Константиновке Донецкой области.

Погибли 14 человек, среди них двое детей, еще более четырех десятков человек получили ранения.

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