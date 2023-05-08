'В концлагерях курортный сезон не проводят': в ГУР высказались о провале планов оккупантов в Крыму и серии 'бавовны'

У предвкушении украинского контрнаступления у оккупантов в последние недели считываются панические настроения. Так после серии "хлопка" из оккупированного Крыма массово уезжают люди.

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В интервью изданию " РБК-Украина " представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о том, все ли кафиры сейчас готовятся к курортному сезону на территории полуострова. Так он отметил, что Крым сейчас далеко не самый востребованный курортный объект для россиян.

Юсов заявил, что на территории оккупированного полуострова сейчас ни о каком курортном сезоне не идет речь. Поскольку там активно готовятся к наступлению украинских сил: вся территория курортной местности сейчас перекопана, часть также заминирована. Кроме того, захватчики проводят разные фильтрационные мероприятия на полуострове, ведется активная деятельность спецслужб РФ, население живет в репрессивном режиме.

"В концлагерях курортный сезон не проводят. Сегодня и вся Российская федерация, и временно оккупированные территории, когда мы говорим о Крыме – это большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, многое заминировано", – сказал представитель ГУР.

Так, по словам Юсова на пляжах Крыма, вероятно, сейчас могут отдыхать только переодетые фсбшники, которые будут притворяться туристами.

Также представитель ГУР высказался по поводу "хлопка" в Крыму и рассказал, почему сейчас взрывы стали довольно частым явлением и какие объекты в основном загораются. Так, по его словам, часто причинами взрывов является ненадлежащее соблюдение правил противопожарной безопасности на военных объектах.

"Временно оккупированный Крым остается украинской территорией. Любые действия украинских Сил безопасности и обороны, правоохранительных органов, спецслужб на украинской территории абсолютно законны. И цели (в виде. – Ред.) оккупантов, военные объекты и объекты, которые обслуживают военную инфраструктуру, также законны", – утверждает Юсов.

Напомним, что в Кремле возмутились из-за заявления Буданова об убийствах россиян. Спикер диктатора также убежден, что в Украине якобы много людей, для которых день победы 9 мая является "святым, священным днем".

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