В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

В сети появилось видео укладки новой тротуарной плитки в Краматорске Донецкой области, расстояние от которого до линии фронта составляет всего 19 километров. В ответ на возмущение общественности в городской военной администрации заявили, что плитку меняют по гарантии без дополнительных затрат, поскольку в ней были обнаружены скрытые дефекты.

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Соответствующее видео накануне было распространено в соцсетях. Как выяснилось, новую брусчатку решили выложить в Краматорском городском парке "Сад Бернацкого".

Эти кадры вызвали возмущение среди украинцев, которые назвали расходы на брусчатку в прифронтовом городе абсолютно неуместными.

"В Краматорске кладут брусчатку... В Покровске летом цветочки сажали, а сейчас российские ДРГ заходят... Внутренний враг хуже мос*аля", "Краматорск готовится к обороне", "В Краматорске, который в 19 км от линии столкновения, наконец начали строить укрепрайон – то есть класть новую брусчатку по городу для встречи оккупантов", – пишут в сети.

Украинцы также возмущены тем, что деньги могли потратить на вооружение для украинских военных, которых так не хватает на поле боя.

"В то время, когда не хватает дронов на фронте, творят такую фи*ню. Сколько еще должен продолжаться такой де*илизм?" – прокомментировал украинский экономист Владимир Компаниец.

12 декабря журналисты обратились к руководителю Краматорской ГВА Александру Гончаренко за официальным объяснением. Чиновник ответил, что брусчатку меняют из-за выявленного дефекта по гарантии, то есть без расхода дополнительных средств из бюджета.

В частности, по словам Гончаренко, заказчик работ, Управление капитального строительства и перспективного развития городского совета обнаружил проседание гранитного покрытия вокруг фонтана и входной группы в фонтан, о чем сообщили подрядчику.

После "длительных переговоров и переписки" в ноябре 2024 года ООО "Стройуком" начало исправление скрытых дефектов за свой счет в рамках гарантии по договору, информировал чиновник.

"Работы могут продолжиться в зависимости от погодных условий", – говорится в ответе за подписью Александра Гончаренко.

Руководитель МВА добавил, что с начала полномасштабной российской агрессии городская администрация не заключила никаких договоров и не потратила средства из бюджета на работы по заключению фигурных элементов мощения в городском парке "Сад Бернацкого".

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии 12 декабря рассказали, что оккупанты России изменили тактику штурмов на Покровском направлении, где сложилась критическая ситуация. Если раньше они штурмовали Покровск "в лоб", то теперь стали обходить его с флангов. Продолжаются ожесточенные бои, враг уже в 6-10 км от районного центра.

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