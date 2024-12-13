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В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

Анна Паскевич
War
3 минуты
1,3 т.
В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

В сети появилось видео укладки новой тротуарной плитки в Краматорске Донецкой области, расстояние от которого до линии фронта составляет всего 19 километров. В ответ на возмущение общественности в городской военной администрации заявили, что плитку меняют по гарантии без дополнительных затрат, поскольку в ней были обнаружены скрытые дефекты.

Видео дня

Соответствующее видео накануне было распространено в соцсетях. Как выяснилось, новую брусчатку решили выложить в Краматорском городском парке "Сад Бернацкого".

Эти кадры вызвали возмущение среди украинцев, которые назвали расходы на брусчатку в прифронтовом городе абсолютно неуместными.

В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

"В Краматорске кладут брусчатку... В Покровске летом цветочки сажали, а сейчас российские ДРГ заходят... Внутренний враг хуже мос*аля", "Краматорск готовится к обороне", "В Краматорске, который в 19 км от линии столкновения, наконец начали строить укрепрайон – то есть класть новую брусчатку по городу для встречи оккупантов", – пишут в сети.

В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

Украинцы также возмущены тем, что деньги могли потратить на вооружение для украинских военных, которых так не хватает на поле боя.

В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

"В то время, когда не хватает дронов на фронте, творят такую фи*ню. Сколько еще должен продолжаться такой де*илизм?" – прокомментировал украинский экономист Владимир Компаниец.

В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть
В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

12 декабря журналисты обратились к руководителю Краматорской ГВА Александру Гончаренко за официальным объяснением. Чиновник ответил, что брусчатку меняют из-за выявленного дефекта по гарантии, то есть без расхода дополнительных средств из бюджета.

В частности, по словам Гончаренко, заказчик работ, Управление капитального строительства и перспективного развития городского совета обнаружил проседание гранитного покрытия вокруг фонтана и входной группы в фонтан, о чем сообщили подрядчику.

В Краматорске кладут брусчатку, хотя линия фронта в 19 км от города: что происходит и почему видео возмутило сеть

После "длительных переговоров и переписки" в ноябре 2024 года ООО "Стройуком" начало исправление скрытых дефектов за свой счет в рамках гарантии по договору, информировал чиновник.

"Работы могут продолжиться в зависимости от погодных условий", – говорится в ответе за подписью Александра Гончаренко.

Руководитель МВА добавил, что с начала полномасштабной российской агрессии городская администрация не заключила никаких договоров и не потратила средства из бюджета на работы по заключению фигурных элементов мощения в городском парке "Сад Бернацкого".

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии 12 декабря рассказали, что оккупанты России изменили тактику штурмов на Покровском направлении, где сложилась критическая ситуация. Если раньше они штурмовали Покровск "в лоб", то теперь стали обходить его с флангов. Продолжаются ожесточенные бои, враг уже в 6-10 км от районного центра.

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