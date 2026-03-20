В Краснодарском крае поражена электрическая подстанция 'Тамань': произошел пожар

В России зафиксирован пожар на важном энергетическом объекте в Краснодарском крае. Речь идет о подстанции, которая обеспечивает электроснабжение временно оккупированного Крыма.

Видео дня

По предварительным данным, инцидент может быть следствием атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации мониторинговых ресурсов, поражение могло произойти на электрической подстанции "Тамань", расположенной вблизи станицы Старотитаровская. Объект имеет ключевое значение для передачи электроэнергии в энергосистему Крыма.

Спутниковые снимки зафиксировали масштабный пожар на территории подстанции. Сообщается, что площадь возгорания растет, а количество очагов огня увеличивается.

Перед этим российские мониторинговые каналы предупреждали об угрозе применения беспилотников в районе. В частности, речь шла об опасности для населенных пунктов вблизи объекта.

Аналитики отмечают, что характер пожара вызывает вопросы относительно его причин. Сейчас не сезон природных возгораний, а территории подобных объектов обычно имеют усиленную противопожарную защиту. Это может свидетельствовать о внешнем воздействии.

Подстанция "Тамань" является важным элементом энергетической инфраструктуры, поскольку обеспечивает передачу мощностей на оккупированный полуостров. В случае серьезных повреждений это может повлиять на стабильность энергоснабжения в регионе.

Официальных комментариев российской стороны о причинах пожара и возможных последствиях пока нет.

Напомним, в ночь на 19 марта дроны-камикадзе массированно атаковали Ставропольский край России. Целью атаки стало химическое предприятие "Невинномысский Азот". Серия взрывов прогремела в промышленной зоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы, местный гауляйтер пожаловался на "атаку ВСУ". Под ударом оказалась одна из воинских частей оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!