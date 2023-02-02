В Красном Кресте подтвердили, что имеют доступ к украинским пленным, однако пожаловались на 'лимиты' оккупантов

В Международном комитете Красного Креста заявили, что имеют доступ к украинским военным, которые попали в плен к российским захватчикам. В организации уточнили, что у них есть доступ "к определенным местам содержания украинцев".

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Об этом сказала представительница МККК на встрече с родными воинов из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которые пропали без вести или попали в плен к россиянам. Встреча состоялась в четверг, 2 февраля, в онлайн-формате, о ее деталях рассказали в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

При этом, по ее словам, доступ к таким местам на оккупированных российскими войсками территориях, очень лимитированный. Недавно украинским военнопленным в одну из колоний удалось передать теплую одежду.

Также представительница Красного Креста сказала, что комитет не принимает посылки от родственников военнопленных, поскольку нет уверенности в том, что они их получат.

Работница организации уточнила, что невозможно точно установить местонахождение пленного оккупантами украинского военного, если нет доступа к местам содержания. Только если такой доступ появляется, то родственникам могут передать информацию о здоровье военного.

Отметим, что ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что представители МККК до сих пор не имеют доступа к украинским военным, которые находятся в плену у оккупантов. Кроме того, речь идет и о гражданских лицах, которых незаконно удерживает страна-агрессор в качестве заключенных в фильтрационных лагерях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский и украинский омбудсмены договорились о шагах по возвращению тяжелораненых фронтовиков. В частности, об обмене списками солдат, подлежащих репатриации.

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