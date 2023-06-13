В Кривом Роге одна из ракет попала в склад бутылированной воды, где работали люди: самой юной жертве – 17 лет

Одна из российских ракет, которыми войска РФ атаковали Кривой Рог в ночь на 13 июня, попала в склад бутылированной воды. Оттуда воду возили в Херсон, страдающий после устроенного россиянами подрыва Каховской ГЭС, поэтому склад работал круглосуточно.

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После прилета вражеской ракеты по складскому помещению, где работали люди, под завалами были найдены семь погибших, самому молодому из них было всего 17 лет. Об этом рассказал находящийся на месте военного преступления РФ министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам чиновника, на складе днем и ночью находились около 25 человек, пытавшихся помочь с питьевой водой жителям Херсонщины, пострадавшим в результате теракта РФ на Каховской ГЭС.

Российская ракета оборвала жизни семерых из них.

"Здесь работало около 25 человек в круглосуточном режиме. Вода развозилась в разные уголки Украины, недавно отсюда отправляли фуры воды в Херсон. Здесь нашли семи погибших граждан, самому молодому из них было 17 лет. Три человека отсюда сейчас в больницах. На этот момент в Кривом Роге 11 погибших", – сообщил глава МВД.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия устроила новую атаку на Украину.

Сообщалось о минимум двух прилетах в Харькове. Но особенно сильно во время атаки пострадал Кривой Рог : там российская ракета прилетела в 5-этажку. По состоянию на 13:00 сообщалось, что в результате удара по Кривому Рогу погибли 10 человек. Спустя час, когда поисково-спасательные работы были завершены, количество погибших увеличилось до 11 человек.

В минобороны РФ свое очередное военное преступление назвали "ударами по военным объектам" и заявили, что "все цели были поражены".