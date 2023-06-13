В России похвастались ударом по 'военным целям' в Кривом Роге: в сети показали, как пережидала атаку девушка с котом. Видео

Минобороны РФ цинично назвало ракетные удары по жилой многоэтажке и гражданских предприятиях в Кривом Роге "ударами по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства". В государстве-агрессоре констатировали, что "цель удара", приведшего к гибели 11 человек и ранениям почти 30 мирных жителей Кривого Рога, была "достигнута".

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Заявление МО РФ распространили российские пропагандисты. В сети тем временем появилось видео, запечатлевшее, как украинская девушка, прижимая к себе своего кота, переживает атаку войск РФ по родному городу.

В российском МО снова цинично солгали о российских атаках на жилые дома и гражданские предприятия в Украине. Разрушенная в ночь на 13 июня многоэтажка в Кривом Роге в заявлениях российского командования превратилась в "место сосредоточения оперативных резервов ВСУ". А автомобильное предприятие и склад бутылированной воды в городе стали "складами западного оружия".

"Ночью были нанесены удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута", – ретранслируют кощунственную ложь МО РФ российские пропагандисты.

В то же время, в сети появилось видео, как юная девушка, забившись в угол в коридоре, прижимает к себе кота, пока ее дом содрогается от прилетов российских ракет. Она едва сдерживает слезы и очевидно безумно напугана, но целует домашнего любимца и пытается успокоить животное.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия устроила новую атаку на Украину.

Сообщалось о минимум двух прилетах в Харькове. Но особенно сильно во время атаки пострадал Кривой Рог: там российская ракета прилетела в 5-этажку. По состоянию на 13:00 сообщалось, что в результате удара по Кривому Рогу погибли 10 человек. Пятерых погибших достали из-под завалов продуктового склада. Спустя час, когда поисково-спасательные работы были завершены, количество погибших увеличилось до 11 человек.