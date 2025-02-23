В Кривом Роге одна из ракет РФ полностью разрушила храм: он не подлежит восстановлению

В результате атаки российских оккупантов по Кривому Рогу, 22 февраля, одна из вражеских ракет полностью разрушила местный храм. Здание не подлежит восстановлению.

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Об этом сообщает "Суспильне". По словам протоиерея Доминиана, настоятеля храма Первомученика и архидьякона Стефана, оценить материальный ущерб нет возможности, поскольку там было много икон и других святынь.

"Удар был поздно вечером, верующих у нас не было, но если бы было служение, то жертв было бы много. Оценить материально масштаб катастрофы просто нереально", – отметил протоиерей.

Он добавил, что из разрушенного храма нужно вывозить все уцелевшие святыни.

"Повреждения капитальные, это не подлежит восстановлению. Надо вывозить святыни. Сооружение просто разрушено", – сказал протоиерей.

По его словам, в здании есть старинные и современные писаные иконы, "это все ценности и человеческий труд".

Напомним, Россия в субботу, 22 февраля, ударила баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки погиб человек, также есть пострадавшие, в городе поврежден инфраструктурный объект. На месте начался пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. Целью захватчиков стали жилые дома в Краснопольской общине. Армия РФ ударила по мирному населению из артиллерии.

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