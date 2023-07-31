В Кривом Роге спасли ребенка в доме, по которому попала ракета РФ: как выглядит место трагедии сейчас. Фото и видео

В Кривом Роге пожарные спасли десятилетнего ребенка из дома, по которому российские террористы нанесли ракетный удар. Подробной информации о состоянии ребенка на данный момент пока нет.

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В то же время известно, что как минимум 5 людей погибли и десятки получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ГСЧС сообщили, что спасти ребенка 2013 года рождения. На месте теракта проводится тушение очага пожара с привлечением коленчатого подъемника. Спасателями осуществляется поквартирный обход и проводится эвакуация населения.

Также рядом с разрушенным домом установили палатка для оказания психологической помощи людям.

Кроме жилого многоэтажного дома российские террористы также ударили ракетами по четырехэтажному зданию учебного заведения. Там произошло разрушение со 2 по 4 этажа. В результате теракта в учебном заведении пострадали 3 человека.

Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 единиц техники, из них от ГСЧС 85 человек (в том числе 2 психолога) и 22 единицы техники.

Напомним, утром 31 июля город Кривой Рог потрясли громкие взрывы, после которых на территории всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Так страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу – атаковано две многоэтажки.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные военные преступления российской оккупационной армии. Глава государства заверил, что тактика террора со стороны россиян не сломает украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент одного из взрывов в Кривом Роге попал на видео. В результате мощной ударной волны в соседних домах выбило окна.

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