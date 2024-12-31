В Крыму будут выключать интернет в новогоднюю ночь: какое оправдание придумали оккупанты

В новогоднюю ночь во временно оккупированном украинском Крыму будут отключены интернет. Но и здесь россияне придумали это оправдание.

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Об этом сообщает проект Радио Свобода под названием "Крым Реалии" в своем Telegram-канале. Журналисты отмечают, что выдуманная причина оккупантов причина заключается якобы в "обеспечении безопасности" на полуострове.

"Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать", – заявил чиновник оккупационного режима Олег Крючков.

Уточняется, что все кабельные интернет-провайдеры полуострова будут предоставлять услуги в обычном режиме. То есть, по словам оккупантов, домашние, офисные и городские подключения, а также Wi-Fi будут работать.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на всех въездах в Евпаторию во временно оккупированном Крыму российские захватчики усилили военные посты. Там дежурят не только представители ВС РФ, но сотрудники ФСБ и других силовых ведомств агрессора.

Как писал OBOZ.UA, представитель ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук недавно заявил, что военно-морская логистика оккупантов по обеспечению военной группировки в Крыму ныне фактически уничтожена. Даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край уже не находятся в зоне безопасности для россиян.

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