В Крыму раздались мощные взрывы: в Севастополе вспыхнул пожар. Фото и видео

Во временно оккупированном Россией Крыме вечером 21 сентября прозвучали мощные взрывы. В результате в Севастополе вспыхнул пожар.

Соответствующая информация появилась в местных пабликах. Жители полуострова отметили, что звуки взрывов были ужасающими (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что кроме Севастополя взрывы произошли и на Мысе Фиолент. Перед этим в Крыму была объявлена воздушная тревога.

"Севастополь! Очень сильный взрыв... Как сообщает наш источник, на Острякова было слышно что-то вроде запуска ракеты и через несколько секунд – взрыв. Затем снова звук запуска", – сообщают местные Telegram-каналы.

"Таких ужасных ребят мы еще не слышали", – жалуются местные жители.

Тем временем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о "бавовне" в Крыму.

"Еще вам немного Севастополя. Судя по грибу прилетело изрядно. "Тревожно", – написал он.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы на временно оккупированных россиянами территориях, включая военные объекты оккупантов в Крыму, будут наблюдаться и дальше. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украине нужно уничтожать оккупантов и их логистику, что может повлиять на ход боевых действий.

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