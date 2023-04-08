В Крыму устроили 'спектакль' с задержанием украинского диверсанта: обвинили в планах взорвать подстанцию в Керчи. Видео

Российская оккупационная "власть" в захваченном Крыму устроила очередной пропагандистский "спектакль" с задержанием якобы украинского диверсанта. Оккупанты заявили, что мужчина якобы хотел взорвать электроподстанцию в Керчи.

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Россияне заявили, что 52-летний задержанный получил взрывчатку от кураторов из ВСУ. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты пожаловались, что под "угрозой" взрывы была подстанция, которая питает жилые дома, социальные объекты и судостроительный завод. Также пропагандисты придумали, что у задержанного имеется российское и украинское гражданство, а в 2022 году мужчина "сменил фамилию и был завербован сотрудниками ВСУ".

Захватчики устроили показуху с задержанием мужчины и его допросом. На видео "диверсант" как под диктовку кремлевских методичек заявил, что якобы разведывал места дислокации оккупационных войск и передавал информацию украинским военным. Оккупанты заявили, что мужчина находится под арестом и ему грозит от 10 лет лишения свободы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что деоккупация Крыма обязательно произойдет. Он считает: вся "логика войны, математика вооружений и ресурсные возможности" говорят о том, что это случится за очень короткое (с исторической точки зрения) время.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он указал на необходимость наказания коллаборантов, освобождения заключенных Россией украинцев и крымских татар, демонтажа Крымского моста и переименования Севастополя в Ахтиар.

К слову, Данилов выразил убеждение, что Крым можно освободить только военным путем. По его словам, стратегия деоккупации полуострова, принятая в марте 2021 года, потеряла смысл после того, как РФ вторглась в Украину с кровавой войной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты построили на севере украинского Крыма двойную линию окопов. Новые линии обороны захватчики начали создавать в начале 2023 года, в частности, за Перекопским перешейком.

– Длинные линии фортификационных сооружений появились и на побережье Евпатории. А в ГУР МО намекнули, что россияне переживают не зря.

– Что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове – читайте в материале нашего издания по ссылке.

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