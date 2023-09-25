В Крыму воздушная тревога: люди пришли в укрытие, а они закрыты. Фото и видео

В временно захваченном Россией Крыму вечером 25 сентября снова было неспокойно. На улицах оккупированного Севастополя и других городов раздавался сигнал воздушной тревоги.

Люди вышли из своих домов в поисках укрытий, однако они оказались закрытыми. Об этом писали местные каналы в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показали закрытый замок на одном из укрытий. Также видно людей, который пришли к детскому саду в укрытие, но оно тоже оказалось закрытым.

"Люди пришли в укрытие в садик, а оно закрыто. Сирены кричат! Что делать? Садик "Акварель", – говорит очевидица.

Видео дня

На другом видео мужчина снимает сигнал воздушной тревоги и говорит, что ракет он не боится и бомбоубежища не нужны потому что "есть купол Господь бог".

"Севастополь, воздушная тревога! Х*хлы, мы вас не и ваши ракеты не боимся! Да нам вообще на*рать! У нас есть купол – Господь Бог! Так что не теряйте зря время!" – говорит он.

Также в сети сообщили, что жителям Крыма спустя полтора года полномасштабной войны в Украины раздают советы, как себя вести при сигнале воздушной тревоги, когда рядом нет укрытия. По телевизору при тревоге показывают "методичку" с призывами отключить электричество, воду, закрыть окна, взять вещи первой необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в понедельник, 25 сентября, о взрывах сообщали жители Красноперекопска, Армянска и Севастополя – там было громко на мысе Фиолент. На окраине Джанкоя прогремел мощный взрыв возле железной дороги.

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