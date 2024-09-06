В Курской области России Украина показывает миру, что российские граждане находятся в полной безопасности в населенных пунктах, контролируемых украинскими военными. Это резко контрастирует с поведением России, чья армия, захватывая украинские города, не просто разрушает их, но и устаивает массовые убийства, ограбления, издевательства над мирными жителями.

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Об этом пишет издание Politico. Журналисты отмечают, что Украина во время операции на Курщине "полна решимости показать, что не опустится до жестокости, проявленной Россией в таких городах, как Буча".

"Идея о том, что российские граждане находятся в безопасности на территориях, занятых украинскими войсками, является частью более широкого нарратива со стороны Киева, который стремится отделить себя от зачастую жестокой оккупации Украины Россией, а также не потерять поддержку своих западных союзников", – говорится в материале.

Обращение России с гражданским населением в Украине нарушает законы войны, изложенные в четырех Женевских конвенциях.

"Оно варьируется от неизбирательных нападений на гражданские объекты, такие как жилые дома, вокзалы и торговые центры, до пыток и массовых убийств российскими войсками в районах оккупированных городов, таких как Буча – за что Украина хочет, чтобы Россия привлеклась к ответственности Международным уголовным судом (МУС)", – отмечают журналисты.

Украинцы же стремятся подчеркнуть, что ведут совсем другую войну.

"Для нас важно не быть похожими на тех, кто принес нам войну с грабежами и изнасилованиями. Я очень горжусь нашими солдатами, что у нас нет ничего подобного. Это также влияет на отношение международного сообщества к вторжению. И вы видите отношение к этой операции, хотя партнеры не знали, что она произойдет. Это потому, что мы ведем себя как люди", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос Politico во время пресс-конференции в Киеве на прошлой неделе.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан отметил, что для Украины крайне важно воевать по правилам и удовлетворять гуманитарные потребности в Курской области.

"Эта "борьба по правилам" играет большую роль в проецировании легитимности украинского государства и помогает получать военную, дипломатическую, финансовую и моральную поддержку от других стран. Но она также оказывает решающее влияние на солдат. Когда солдаты хорошо руководятся и ведут себя этично на войне (какой бы жестокой она порой ни была), это сохраняет их человечность в самых ужасных обстоятельствах, а также защищает их души", – написал генерал.

Солдат ЗСУ Виталий, который находится в Курской области РФ, рассказал, что родом из города Лиман в Донецкой области, который был оккупирован Россией в первые дни вторжения, а затем освобожден осенью 2022 года. Когда он вернулся в свою квартиру, то увидел, что она разграблена. "Русские воровали все, до чего могли дотянуться", – вспомнил военный.

По его словам, украинские военнослужащие не заинтересованы в мародерстве на российских территориях.

"Их вещи не представляют для нас никакой ценности, они чужие. Но мы разрешаем местным жителям брать некоторые предметы первой необходимости из местных магазинов, когда они просят. Мы просто просим их быть благоразумными и брать то, что им действительно нужно", – сказал Виталий.

Издание пишет, что украинская армия в Курской области помогает местным жителям продуктами питания, водой и лекарствами, которые военные обычно привозят из города Самы. Они обязаны это делать по международному праву.

Также украинцы работают над восстановлением водоснабжения и уже имеют врачей, работающих на подконтрольных территориях, где все еще проживают несколько сотен россиян, сказал POLITICO Вадим Мысник, представитель ОТГВ "Сиверск", которое отвечает за операцию "Курск".

"Мы все еще рассчитываем, о скольких людях нам придется заботиться. Многие из них прятались от нас в первые дни, но, увидев гуманное обращение, все больше из них начали выходить и просить о помощи. У нас есть специальные отряды, помогающие им", – добавил он.

Киев призвал Москву официально подать заявку на гуманитарный коридор, чтобы позволить местным жителям выехать, но Кремль пока не отреагировал, сообщила изданию бывший вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Для них было бы унизительно просить нас о чем-то, поэтому им проще просто бросить своих людей", — сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что военная комендатура в населенных пунктах в Курской области, которые находятся под контролем Сил обороны Украины, обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в российском регионе. Местным жителям предоставляется вся необходимая помощь.

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