'Россия бросила своих людей': в ВСУ рассказали, чем занимается военная комендатура на Курщине. Фото

Военная комендатура в населенных пунктах в Курской области России, которые находятся под контролем Сил обороны Украины, обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в российском регионе. Местным жителям предоставляется вся необходимая помощь.

Видео дня

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Военные отметили, что значительное количество гражданского населения остается на подконтрольной украинским войскам территории.

В то же время власти государства-агрессора оставили этих людей на произвол судьбы, без средств к существованию: пищи, света, воды и газа.

Украинская военная комендатура предоставляет местным жителям, большинство из которых это пожилые люди и дети, помощь. Согласно нормам международного гуманитарного права, гражданских обеспечивают продуктами питания и питьевой водой.

"Поскольку большинство среди них – это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курщины, которые находятся под контролем украинских подразделений", – говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что российская сторона за все время проведения Силами обороны Украины операции в Курской области не создала гуманитарные коридоры и не оказывает никакой помощи своим гражданам.

Напомним, что на подконтрольных ВСУ территориях Курской области была создана военная комендатура, чтобы обеспечить правопорядок и первоочередные потребности местного населения. Ее руководителем был назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что создание на контролируемых Украиной территориях Курской области РФ военных комендатур необходимо для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Также комендатуры необходимы для координации среди украинских воинских частей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!