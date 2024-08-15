Зачем Украине создавать военные комендатуры на Курщине: Лубинец объяснил

Украина рассматривает возможность создания на контролируемых ею территориях Курской области РФ военных комендатур. Это среди прочего понадобится для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

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Об этом в эфире телемарафона 14 августа заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Также комендатуры необходимы для координации среди украинских воинских частей.

"(Это обсуждали – Ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", – сказал чиновник.

Омбудсмен подчеркнул, что решение относительно того, появятся военные комендатуры или нет, будет принимать военное командование Украины. Он добавил, что этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права.

Что такое военная комендатура

Военная комендатура – это орган, действующий в определенном регионе или зоне и отвечающий за военные вопросы.

Сфера его деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

Напомним, что через неделю после начала операции в Курской области РФ в Украине обсуждают создание на контролируемой ВСУ российской территории военных комендатур. Об этом шла речь на совещании касательно ситуации на Курщине.

Также Киев нарабатывает решение о безопасности и гуманитарной помощи местному населению, заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся в Курской области гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

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