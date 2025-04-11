В Курской области ВСУ взяли в плен 14 российских военных: среди них – трое офицеров

Украинские бойцы на территории Курской области за последние несколько дней взяли в плен 14 российских военных, среди них – трое офицеров армий РФ. Все военнопленные уже дают показания.

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Об этом говорится в сообщении ССО. Отмечается, что также в Курщине за это время было уничтожено около 30 военнослужащих врага.

Украинские бойцы проводили серию специальных в этом регионе РФ. Во время боя они заставляли русских солдат сдаваться в плен.

Все задачи украинские бойцы выполнили четко и без потерь.

"В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 военнослужащих противника", – отметили в ССО.

Напомним, что 7 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по складским помещениям россиян в Озерках Курщины. В результате были уничтожены более 30 кафиров, а также ангары, военные здания и техника врага.

ВСУ будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов до прекращения вооруженной агрессии против Украины, пообещали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе боев под Судьей в Курской области украинские воины ликвидировали командира российского батальона "Курские витязи" и его заместителя. Российский "груз 200" пополнили командир "Курских витязей" Иван Крутиков (позывной "07") и его заместитель Владимир Артюхов (позывной "Рубеж").

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