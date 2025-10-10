В лесу на Житомирщине после ночной атаки нашли обломки 'Шахеда'. Фото

В Коростенском надлесничестве на Житомирщине после ночного российского обстрела 10 октября нашли обломки ударного беспилотника типа "Шахед". Дрон содержал боевую часть, которая могла повторно сдетонировать.

Об этом сообщили на Facebook-странице филиала "Столичный лесной офис". Отмечается, что работники сразу ограничили доступ к участку и вызвали правоохранителей.

Обломки "Шахеда" нашли в лесу на Житомирщине

"Во время обхода в Коростенском надлесничестве ГП "Леса Украины" на Житомирщине лесная охрана обнаружила обломки "Шахеда" после дроновой атаки, которая произошла ночью", – говорится в сообщении.

Лесоводы ограничили доступ к участку и обеспечили охрану до приезда правоохранителей.

При обследовании специалисты обнаружили фрагменты боевой части беспилотника, которые представляли опасность, ведь могли повторно сдетонировать.

"Все опасные обломки изъяты, а территория проверена на наличие взрывоопасных предметов. Угроза полностью нейтрализована", – отметили работники "Лесов Украины".

Ранее полицейские-взрывотехники в Кременчуге Полтавской области обнаружили обломки российской ракеты, которая могла содержать кассетную боевую часть после ночной атаки 10 октября. На месте работали следователи полиции, СБУ и прокуратуры, которые задокументировали последствия очередного военного преступления России.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью россияне направили на Украину более 450 дронов и три десятка ракет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной удар пришелся на энергетику: перебои со светом фиксируются в девяти регионах, в том числе и в Киеве. Известно о более 20 пострадавших.

В Воздушных силах тем временем сообщили, что враг применил 497 средств воздушного нападения, среди них более четырех сотен дронов и ракеты различных типов, включая баллистику. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

OBOZ.UA собрал все, что известно об очередной ночи российского террора, в одном материале. Также мы рассказывали, какие последствия ночная атака имеет для украинской энергосистемы.

