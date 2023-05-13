В Луганске прилетело в базу окупантов, где находились мобилизованные и предатели. Видео

В субботу, 13 мая, под удар во временно оккупированном Луганске попало здание бывшей академии МВД. Ее путинские войска использовали как казарму для личного состава.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что в результате "бавовны" есть погибшие и раненные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Между тем "сенатор от ЛНР" Дарья Лантратова рассказала, что в результате удара по зданию госпитализированы якобы только два человека.

Пропагадисты сообщили, что удары, вероятно, были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow и заявили, что обстрел продолжается – сейчас идет атака БПЛА или ракет, работает ПВО окупантов, а также отключен интернет.

Напомним: 13 мая утро на временно оккупированных территориях Украины началось с "бавовны". Громкие взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске, после них над городом поднялся густой дым, а российские пропагандисты сообщили о прилете по "тыловой базе" оккупантов.

Также по меньшей мере два мощных взрыва прогремели во временно оккупированном Мариуполе.

Между тем, российский пропагандист-"военкор" Александр Коц подтвердил, что прилет был именно по "тыловой базе" российских оккупантов. Также он начал жаловаться, что безопасных мест для захватчиков становится все меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты заявили, что после взрывов в Луганске 12 мая нашли в городе американский дрон. Летательный аппарат ADM-160B производства США якобы был ложной целью перед настоящим ударом.

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