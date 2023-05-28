В Луганской области окупантов отравили самогоном: пятеро умерли, другие попали в больницу

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают нести небоевые потери. Сразу 12 российских захватчиков были доставлены в больницу в Сватово после отравления самогоном, пятеро из них скончались.

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Выжившие же рассказали, что отравленный алкоголь купили у "местного деда", однако разыскать "народного мстителя" оккупантам не удалось. Подробности происшествия рассказывает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Вследствие отравления самогоном на временно оккупированной части Луганщины на прошлой неделе были госпитализированы сразу 12 российских оккупантов. Почти половина из них из больницы выбралась вперед ногами.

"В начале прошлой недели в Сватовскую больницу поступило 12 мобилизованных военнослужащих ВС РФ с подозрением на отравление алкоголем. По словам военнослужащих, они приобрели 2 бутылки самогона у "местного деда", после распития которых почувствовали резкую слабость и потемнение в глазах. На следующий день после поступления в больницу пятеро военнослужащих скончались", – отмечено в сообщении.

Автор канала добавляет, что оккупанты бросились искать упомянутого "деда", отравившего "освободителей". Однако того уже и след простыл.

"В ходе разбирательств обнаружить "местного деда" на указанном военнослужащими месте жительства не удалось. Командирам частей поручено провести инструктаж среди личного состава о недопущении случаев покупки продуктов питания и алкоголя у местного населения", – пишет "Досье Шпиона".

Напомним, ранее стало известно, что завербованные в армию РФ российские зеки убили друг друга прямо на позициях. В ходе вспыхнувшей между ними словесной перепалки один из "воинов" схватился за оружие и выстрелил в "товарища", ранив его. Тот же бросил в обидчика гранату. В итоге оба скандалиста погибли, еще один оккупант, ставший свидетелем разборок, получил ранения вследствие взрыва.