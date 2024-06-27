В мае РФ ежедневно теряла убитыми и ранеными более 1000 солдат – NYT
Май 2024 года стал особенно смертоносным месяцем для русской армии. По данным американских, британских и других западных разведывательных служб, Россия ежедневно теряла на фронте в среднем более 1000 человек убитыми и ранеными.
Об этом пишет The New York Times. Американское издание ссылается на информацию неназванных западных чиновников.
Источники отмечают, что, несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат в месяц – примерно столько же, сколько и теряет на поле боя.
Это позволяет оккупационной армии продолжать посылать волну за волной своих солдат на штурм украинских позиций в надежде преодолеть оборону ВСУ и прорвать линии окопов.
Издание отмечает, что такая тактика "мясных штурмов", с одной стороны, позволила России воплотить одну из целей кремлевского диктатора Путина – создать буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинцам нанесение ударов вглубь РФ.
Иногда такая тактика оказывалась эффективной. Об этом свидетельствуют успехи россиян в Бахмуте и Авдеевке Донецкой области.
Однако весной 2024 г. эта тактика россиян была менее успешной, когда они пытались наступать на севере Харьковской области, но в конечном итоге были остановлены украинской обороной.
Как сообщал OBOZ.UA, только за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1260 кафиров. Общие потери живой силы войск агрессора в войне составляют около 539320.
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