В Макеевке сообщили о новой 'бавовне': боевики 'ДНР' уже заявили, что сработало ПВО. Видео

Вечером 6 января оккупированную Макеевку в Донецкой области снова посетил "хлопок". Взрывы раздались и в других временно захваченных городах региона – "власти ДНР" заявили о работе ПВО.

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Тем временем российские пропагандисты сообщили о якобы "выходах HIMARS" в Константиновке. Местные жители призывали быть осторожными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также "бавовна" посетила Макеевку в новогоднюю ночь. Тогда армия РФ, очевидно, потеряла 600 бойцов. Разрушительная атака была нацелена на местное ПТУ со многими российскими военными преступниками внутри.

Российские пропагандисты и военкоры устроили истерику из-за информации о возможном ударе по зданию ПТУ в Макеевке (Донецкая область), где размещались мобилизованные оккупанты. В сети россияне набросились на военное командование, в том числе министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, и признали, что в РФ принимают непрофессиональные решения и вообще война в Украине для них провалена.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что удар ВСУ по базе оккупантов в Макеевке принес армии РФ рекордные потери. По разным данным, там было ликвидировано от 400 до 600 российских "мобиков", однако в России пока официально подтвердили гибель только 89 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что в России в шесть раз занизили потери оккупантов из-за удара ВСУ по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Если россияне говорят о 100 погибших, то на самом деле их может быть около 600 или даже больше;

– в Сочельник 6 января во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе также прогремел взрыв. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

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