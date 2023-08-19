В Мариуполе армия РФ продолжила тактику 'живого щита': БК и топливо посреди жилого района. Видео

Российская армия продолжает использовать жителей временно оккупированных городов в качестве "живого щита". Подобную тактику захватчики продолжают в оккупированном Мариуполе.

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Технику россияне размещают посреди жилого района. Об этом сообщает Telegram-канал "Мариуполь Сопротивление" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путинские террористы знают, что украинские защитники не будут наносить удары по технике, размещенной вблизи жилых кварталов. Поэтому враг продолжает прикрываться мирными жителями.

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны заметили уже четыре места, где россияне прячут боеприпасы и топливо рядом с жилыми домами.

"Россияне продолжают придерживаться практики размещения складов с БК среди многоквартирной застройки. Это уже четвёртое место, установленное Мариупольским Сопротивлением. БК, топливо. Рядом с домами. Тактика "живого щита" как гарантия безопасности оккупантов", – говорится в сообщении.

Ранее в сети показали, как выглядит временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, несмотря на басни оккупантов о его восстановлении. На самом деле каждая улица города почти полностью разбита и в каждом кадре только руина.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты продолжают сносить многоэтажки во временно подконтрольном им Мариуполе. Снесено уже 465 многоквартирных домов, без крыши над головой осталось еще более 51 тыс. местных жителей.

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