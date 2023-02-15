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В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ

Марина Погорилко
War
2 минуты
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В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области разбирают здание детской больницы по улице Брив-ла-Гайард. Бетонные блоки они вывозят за город и используют для строительства укрепительных сооружений на линии обороны Запорожского фронта.

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При этом военные армии государства-террориста руководствуются советским девизом: "Все для победы!". Об этом сообщило местное издание "РИА-Мелитополь".

Там уточнили, что украденными в городе бетонными блоками вражеские солдаты накрывают блиндажи, маскируя сверху землей.

В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ

Как пишут СМИ, здание детской больницы расположено напротив военного госпиталя оккупантов, под который они приспособили здание бывшего детского санатория. Ранее депутаты горсовета решили распродать долгострой между местными бизнесменами. В мирное время здание начали разбирать. Бетонные блоки использовались, в том числе, при строительстве баз отдыха в Кирилловке.

В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ
В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ
В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ

Напомним: ранее стало известно, что российские захватчики посягают не только на имущество украинского города, но и на его жителей. В частности, захватчики в Мелитополе активно готовятся к мобилизации украинцев. А так называемые народные батальоны уже вербуют добровольцев.

В городе ищут "заведующего сектором мобилизационной подготовки". Зарплату обещают до 150 тыс. рублей (около 70 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Мелитополем захватчики эксплуатируют местных жителей для разгрузки боеприпасов. Так, из-за "бавовны" на железнодорожному мосту в селе Светлодолинское оккупантам пришлось перегружать груз в машины;

– в конце января ВСУ нанесли удар по мосту возле села Светлодолинское под Мелитополем на Запорожье, по которому российские оккупанты перевозили свою военную технику и личный состав. В результате атаки разрушен целый пролет моста.

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