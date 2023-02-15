В Мелитополе оккупанты разбирают здание детской больницы: бетонные блоки используют для укреплений на линии фронта – СМИ

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области разбирают здание детской больницы по улице Брив-ла-Гайард. Бетонные блоки они вывозят за город и используют для строительства укрепительных сооружений на линии обороны Запорожского фронта.

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При этом военные армии государства-террориста руководствуются советским девизом: "Все для победы!". Об этом сообщило местное издание "РИА-Мелитополь".

Там уточнили, что украденными в городе бетонными блоками вражеские солдаты накрывают блиндажи, маскируя сверху землей.

Как пишут СМИ, здание детской больницы расположено напротив военного госпиталя оккупантов, под который они приспособили здание бывшего детского санатория. Ранее депутаты горсовета решили распродать долгострой между местными бизнесменами. В мирное время здание начали разбирать. Бетонные блоки использовались, в том числе, при строительстве баз отдыха в Кирилловке.

Напомним: ранее стало известно, что российские захватчики посягают не только на имущество украинского города, но и на его жителей. В частности, захватчики в Мелитополе активно готовятся к мобилизации украинцев. А так называемые народные батальоны уже вербуют добровольцев.

В городе ищут "заведующего сектором мобилизационной подготовки". Зарплату обещают до 150 тыс. рублей (около 70 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Мелитополем захватчики эксплуатируют местных жителей для разгрузки боеприпасов. Так, из-за "бавовны" на железнодорожному мосту в селе Светлодолинское оккупантам пришлось перегружать груз в машины;

– в конце января ВСУ нанесли удар по мосту возле села Светлодолинское под Мелитополем на Запорожье, по которому российские оккупанты перевозили свою военную технику и личный состав. В результате атаки разрушен целый пролет моста.

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