В Мелитополе врач отказался госпитализировать ребенка без гражданства РФ – СМИ

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных населенных пунктов Украины. Враг по-прежнему пытается проводить принудительную паспортизацию населения.

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Более того, захватчики даже отказываются оказывать медицинскую помощь детям без гражданства РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

Накануне в оккупированном городе ребенку с подозрением на перелом голени и сотрясение мозга вызвали скорую помощь. Однако врач отказал в госпитализации ребенка у которого не было гражданства России.

Примечательно, что после прибытия на место вызова так называемый врач начал задавать вопросы не о состоянии ребенка и травмах, а о гражданстве. Также перед тем, как начать осмотр, враг фактически устроил допрос несовершеннолетнего.

Сначала врач спросил где работают родители и какое в семье отношение к Вооруженным силам Украины. После такого допроса в больницу ребенка не взяли.

В то же время местные СМИ отмечают, что такой случай не является единичным. Оккупанты в Мелитополе отказывают в госпитализации и оказании первой медицинской помощи всем, у кого нет российского паспорта.

Напомним, российские захватчики усиливают давление на гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. На Запорожье людей заставляют получать российские паспорта. Без выданного оккупантами аусвайса людей не обслуживают в больницах и не госпитализируют, а на блокпостах угрожают отобрать авто и копаются в мобильных телефонах.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области появились сотрудники МВД РФ. Их цель – "убедить" местных жителей в необходимости получения российских паспортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на это украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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