В МИД Польши допустили возможность передачи Украине дополнительных истребителей: подробности

В Польше не исключают возможность передачи Украине дополнительных боевых самолетов, однако для этого Варшаве необходима поддержка партнеров. Речь идет о многоцелевых советских истребителях четвертого поколения МиГ-29.

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В настоящее время эти борты защищают небо над Польшей. Соответствующее заявление 13 сентября сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

"Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительных партий техники, в том числе, возможно, самолетов МиГ-29, которые сегодня нужны для защиты польского неба", – отметил он.

Глава МИД Польши, что передача МиГ-29 Украине станет возможной, если ей помогут партнеры. Он указал, что в случае, если союзники помогут с патрулированием воздушного пространства Польши, это позволит "осуществить это обещание", но более конкретную информацию не предоставил.

Также в Польше объявили, что выделят 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Сил обороны Украины. Половина средств будет предоставлена в этом году, а остальные – уже в следующем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нидерландах считают вполне реалистичным план президента Владимира Зеленского по увеличению авиапарка Украины. Его глава государства озвучил на закрытой части встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся 6 сентября в Германии.

– Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что в разных странах есть еще много истребителей F-16, которые они могли бы передать Украине.

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