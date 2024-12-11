В Минобороны рассказали, сколько дронов было передано Силам обороны с начала года

Министерство обороны Украины за 11 месяцев передали в войска более 1,2 млн БпЛА разных типов, в основном речь идет о дронах-камикадзе. Среди переданных коптеров также тысячи ударных беспилотников глубинного поражения.

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До конца 2024 года украинские воины получат еще 100 тысяч. БпЛА. Об этом рассказали в Минобороны.

"В общей сложности за 11 месяцев 2024 года было передано более 1.2 миллиона дронов разных типов, включая разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Так подразделения Сил обороны получили 40 тыс. разведывательных мультироторных дронов, в частности:

свыше 12 000 "ночных" беспилотников;

беспилотников; 5 000 разведывательных БПЛА самолетного типа – Shark, ГОР и "Фурия".

Ударных дронов глубинного поражения передано более 6 тыс. единиц. Сюда входят Ан-196 "Лютый", Firepoint и другие.

Передавались и более 2 тыс. многоразовых ударных беспилотников Nemesis, Кажан и Вампир, а также более 5 тыс. FPV-коптеров многоразового использования.

"Еще 1.1 млн FPV-дронов-камикадзе, по заказу Минобороны в соответствии с нуждами боевых подразделений, было передано Госспецсвязью", – уточнили в МОУ.

В этом году поставки беспилотников в войска еще не завершены: до конца 2024 года, заверили в Минобороны, украинские воины получат еще около 100 тыс. дронов.

"Обеспечение сил обороны современными БПЛА остается приоритетом, позволяющим усиливать обороноспособность страны и эффективность боевых действий", – подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украине продолжаются успешные испытания новой ракеты "Рута". Он добавил, что украинская ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло", первая партия этих вооружений уже передана в войска. Также глава государства заверил, что модернизированный дальнобойный "Нептун" "вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов".